Главный спасатель Ямала, ушедший в отставку, рассказал о новом этапе своей жизни

Глава МЧС Ямала Аркадий Бессонов, который ушёл в отставку, публично попрощался с коллегами. Он опубликовал обращение со словами благодарности за службу в МЧС во вторник, 13 ноября 2018 года, на официальном сайте главка. Как ранее сообщало агентство «Новый День», г-н Бессонов сам написал заявление об увольнении, объяснив это тем, что уходит на пенсию. По данным собеседников издания, он – наиболее вероятный кандидат на пост замгубернатора Ямала по вопросам безопасности.

В своём обращении к коллегам Аркадий Бессонов написал, что в его жизни наступает новый этап. Он также особо подчеркнул, что не говорит «прощай», а говорит «до свидания». «За более чем 10 лет совместной службы мы добились с вами огромных успехов в области предотвращения и ликвидации различных происшествий и чрезвычайных ситуаций на Ямале <…>. Благодарю вас за труд и отдачу! Желаю вам сухих рукавов и тишины в эфире! Честь имею!».

Новым руководителм МЧС Ямала стал Михаил Осокин.

Напомним, на Ямале ждут отставки замгубернатора по вопросам безопасности Михаила Кагана. Он может перейти на работу в полпредство, получив пост главного федерального инспектора Свердловской области.

Салехард, служба информации

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