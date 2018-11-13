Новый начальник МЧС Ямала приехал из Ульяновска

На Ямале назначен новый начальник МЧС – это Михаил Осокин. Об этом сообщается 13 ноября 2018 года на сайте МЧС ЯНАО. Прежний руководитель Аркадий Бессонов ушёл в отставку по собственному желанию, он может перейти на работу в правительство. Сегодня же, 13 ноября, Бессонов опубликовал благодарность в адрес своих коллег за службу.

Новый главный спасатель Ямала г-н Осокин прибыл из Ульяновской области – там он занимал пост первого зама начальника МЧС. Во вторник, 13 ноября, Осокина представил личному составу заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Николай Гречушкин (обновлено в 13:39).

Согласно официальной справке, Михаил Осокин родился 13 июня 1974 года в городе Сызрань Самарской области. Окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище им. Б. Хмельницкого в 1996 году.

фото – МЧС Ямала

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 13.11.18

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