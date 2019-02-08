Путин утвердил в должности главу МЧС Ямала

Президент РФ Владимр Путин утвердил исполняющего обязанности главы МЧС Ямала в должности руководителя ведомства. С 8 февраля 2019 года полковник внутренней службы Михаил Осокин стал начальником ГУ МЧС ЯНАО. Об этом сообщается в указе президента.

Михаил Осокин был назначен исполняющим обязанности главы управления МЧС Ямала осенью 2018 года, когда прежний руководитель Аркадий Бессонов перешел на работу в окружную администрацию.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 08.02.19

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