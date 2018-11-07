Главный спасатель Ямала переходит на работу в правительство округа

Глава МЧС Ямала Аркадий Бессонов написал рапорт об увольнении, спасатель планирует уйти на пенсию. Об этом он сам рассказал в беседе с агентством «Новый День» во вторник, 7 ноября 2018 года. Между тем агентству стало известно, что он является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост замгубернатора Ямала по вопросам безопасности. Сам генерал-майор эту информацию пока не подтвердил.

«Я принял решение уйти на пенсию. Указа президента об отставке пока не видел, но жду его. Я с 17 лет начал службу и отдал ей 37 с половиной лет, это большой срок. Сейчас мне 54 года», – рассказал генерал-майор. Бессонов признался, что не собирается уезжать из Салехарда. «Это моя Родина, я к ней очень привязан», – пояснил спасатель. Он предположил, что может занять какой-либо общественный пост. При этом не стал комментировать предположение о том, что может перейти на работу в правительство.

Отметим, рапорт на увольнение главный спасатель Ямала Аркадий Бессонов подал как раз в тот момент, когда на Ямале ждут отставку замгубернатора по вопросам безопасности Михаила Кагана. Г-ну Кагану прочат место нового ГФИ Свердловской области, сейчас идут согласования в полпредстве. Михаил Каган также не стал комментировать предположения о новом месте работы.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 07.11.18

В Салехарде мужчина дерзко ограбил «однорукого бандита». / ВТБ покупает банк сына Якушева (СХЕМА ВЛАДЕЛЬЦЕВ). / Полпред УрФО Цуканов произвёл важные рокировки в «тюменской матрёшке». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»