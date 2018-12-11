Теперь официально: в Свердловской области назначен новый ГФИ

Главным федеральным инспектором по Свердловской области официально назначен Михаил Каган.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате уральского полпредства, соответствующее распоряжение подписал полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

Напомним, до недавнего времени Михаил Каган занимал пост замгубернатора ЯНАО по вопросам безопасности. На посту ГФИ по Свердловской области до октября этого года работал Данила Трубинов.

Ранее полпред в УрФО Николай Цуканов произвел ротацию главных федеральных инспекторов Тюменской области и Югры. Он поменял местами чиновников. Теперь бывший югорский ГФИ Дмитрий Кузьменко работает в аналогичной должности в Тюменской области. А Андрей Руцинский, который был тюменским инспектором, теперь стал ГФИ ХМАО.

Екатеринбург, Салехард, служба информации

Екатеринбург, Салехард. Другие новости 11.12.18

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