Новым свердловским ГФИ станет бывший замгубернатора Ямала

Новым главным федеральным инспектором по Свердловской области станет замгубернатора ЯНАО Михаил Каган.

Как сообщил РИА «Новый День» источник в ямальском правительстве, сейчас чиновник завешает дела в Салехарде, а в Екатеринбурге планирует появиться в среду.

Напомним, ранее полпред в УрФО Николай Цуканов произвел ротацию главных федеральных инспекторов Тюменской области и Югры. Он поменял местами чиновников. Теперь бывший югорский ГФИ Дмитрий Кузьменко работает в аналогичной должности в Тюменской области. А Андрей Руцинский, который был тюменским инспектором, теперь стал ГФИ ХМАО.

Пост ГФИ по Свердловской области до октября этого года занимал Данила Трубинов.

Екатеринбург, Салехард, служба информации

Екатеринбург, Салехард. Другие новости 10.12.18

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