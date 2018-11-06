Полпред УрФО Цуканов произвёл важные рокировки в «тюменской матрёшке»

Полпред в УрФО Николай Цуканов произвёл ротацию главных федеральных инспекторов Тюменской области и Югры. Он поменял местами чиновников. Теперь бывший югорский ГФИ Дмитрий Кузьменко работает в аналогичной должности в Тюменской области. А Андрей Руцинский, который был тюменским инспектором, теперь стал ГФИ ХМАО.

Об этом сообщается во вторник, 6 ноября 2018 года, на сайте полпредства УрФО.

На Ямале ГФИ по-прежнему Александр Ямохин.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 06.11.18

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