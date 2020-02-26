В полпредстве снова ротация – назначен новый ГФИ Свердловской области

В Свердловской области назначен новый главный федеральный инспектор. Как сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента России в УрФО, приказ о назначении Николай Цуканов подписал сегодня. Новым ГФИ стал Андрей Руцинский, с 2018 года занимавший аналогичный пост в Ханты-Мансийском автономном округе.

Андрей Руцинский родился 29 апреля 1957 года в Черкесске Ставропольского края, окончил Ставропольский политехнический институт по специальности «Технология машиностроения» и Академию ФСБ России по специальности «Юриспруденция». Работал инженером с 1982 по 1983 годы, а после трудился в органах безопасности. В 2005-2008 годах был ГФИ в Карачаево-Черкесской Республике и в Ставропольском крае. С февраля 2009 года – главным федеральным инспектором в Тюменской области. С ноября 2018 года до настоящего момента – ГФИ по Югре. Женат, у него двое сыновей, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова.

Прежде пост ГФИ Свердловской области занимал Михаил Каган, его назначили на аналогичную должность в Челябинск в конце января.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.02.20

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