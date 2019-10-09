Полпред Цуканов объяснил, почему проводит ротацию кадров в своем ведомстве

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов прокомментировал ротацию кадров в уральском полпредстве. В том числе – в аппарате ГФИ. Он удивился тому, что кто-то из чиновников пожаловался на это в СМИ. О том, почему в полпредстве идут кадровые реформы, г-н Цуканов рассказал в Екатеринбурге в среду, 9 октября 2019 года, на совещании с главредами СМИ.

«Сейчас смотрим, сколько нам нужно в регионах сотрудников, кто эти сотрудники. Это обычная работа, она обычно непубличная. Я не знаю, кто вам об этом сказал, пожаловался»,– заметил г-н Цуканов в ответ на вопрос журналистов.

«Есть структура и функционал полпредства в целом. Идет внимательное, детальное изучение наших функциональных задач, ну, и, конечно, тех людей, которые будут выполнять эти задачи. Большие серьезные требования. Если вы обращали внимание, идет определенная ротация в полпредстве. Назначаются коллеги, которые работали в полпредстве, имеют опыт. Ротация продолжится, безусловно. Будут подбираться люди, которые имеют опыт работы в полпредстве. Это жители местные, которые здесь работают. Кто-то, может быть, появится не только из нашего округа. Но акцент будут делать на тех, кто живет и работает в УрФО. Речь о более качественном отборе кадров»,– попытался объяснить кадровые решения полпред.

Он также добавил, что основные задачи, поставленные перед полпредством – это качественное выполнение указов президента и реализация нацпроектов.

Екатеринбург, Салехард, служба информации

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