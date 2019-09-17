На Ямале уволенный за коррупцию чиновник требует компенсировать его моральные страдания

Уволенный директор ямальского ГУПа Эдуард Цюняк, которого подозревают в коррупции, требует вернуть ему должность. Он подал соответствующий иск в суд. В заявлении г-н Цуняк просит не только восстановить его на посту командира «Ямальской военизированной противофонтанной части», но и выплатить почти 500 тыс. рублей в качестве компенсации. По версии бывшего управленца, его отношения с супругой разладились, так как он потерял работу и больше не может обеспечивать ей прежний уровень жизни. Заседание по этому иску состоится в суде Нового Уренгоя 24 сентября 2019 года, сообщает агентство «Новый День». Между тем агентству стали известны новые подробности его уголовного дела.

Иск в суд

Эдуард Цюняк был задержан в феврале 2019 года. В полиции сообщили, что ему предъявлено обвинение в присвоении и мошенничестве – по версии силовиков он похитил деньги военизированной части. До июля 2019 года командир находился под домашним арестом, затем меру пресечения ему изменили на подписку о невыезде. В период его домашнего ареста, в мае 2019 года, Цюняка уволили из ГУПа по представлению прокуратуры в связи с утратой доверия.

А в августе 2019 года командир части подал иск в суд: он требует признать его увольнение незаконным. Ответчиком выступает департамент имущественных отношений ЯНАО, как учредитель противофонтанной части. По версии Цюняка, для его увольнения не было оснований, так как его вина в хищениях бюджетных денег еще не доказана судом. Он потребовал выплатить ему 278 тыс. рублей за время вынужденного прогула (это 24 рабочих дня). И также – 200 тыс. рублей компенсации морального вреда. Эдуард Цюняк объясняет суду: «испытал моральные страдания, выразившиеся в утрате постоянного источника дохода, невозможности поддержания семьи на прежнем социальном уровне, повлекшие напряженные отношения в семье, невозможность осуществления обязательных платежей, в том числе и кредитных».

Уголовное дело

На момент задержания, в феврале 2019 года, было известно о том, что Эдуард Цюняк незаконно потратил около 4,6 млн рублей ГУПа. В том числе порядка 140 тыс. рублей он выплатил лично себе якобы за двухнедельную командировку, фактически же в это время он находился за границей. Еще 4,5 млн рублей управленец, по версии следствия, растратил, фиктивно снимая жилье для сотрудников за счет части.

Как стало известно агентству «Новый День» от собеседника, знакомого с ходом следствия, один из фигурантов дела и арендодатель – друг и коллега командира части Михаил Слободяник. В ГУПе он занимал пост помощника Эдуарда Цюняка. Слободяник фиктивно сдавал свою квартиру части – фактически он в ней жил сам.

Агентству «Новый День» стала известна и еще одна подробность: в ходе расследования дела силовики обнаружили новые эпизоды. Ущерб вырос с 4,5 млн рублей до 8,4 млн рублей.

Новый Уренгой, служба информации

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