Суд Нового Уренгоя запретил увольнять подозреваемого в корруппции главу ГУП в связи с утратой доверия

Суд Нового Уренгоя признал незаконным часть приказа об увольнении бывшего командира военизированной противофонтанной части Эдуарда Цюняка. Речь идее о пункте, согласно которому трудовой договор с подозреваемым в коррупции Цюняком расторгли в связи с совершением им виновных действий и утратой доверия к нему. Об этом в понедельник, 30 сентября 2019 года, агентству «Новый День» сообщили в суде. Адвокат г-на Цюняка Анна Федосова отказалась комментировать решение.

Ранее сообщалось, что бывший глава военизированной противофонтанной части обратился в суд с просьбой компенсировать его моральные страдания и материальный ущерб от незаконного, по его мнению, увольнения. Иск был предъявлен к департаменту имущественных отношений, который является учредителем ГУП «Ямальская военизированная противофонтанная часть». В суде Цюняк просил восстановить его в должности, выплатить 200 тыс.рублей в счет компенсации моральных страданий и еще 278 тыс. рублей (это зарплата, недополученная им из-за вынужденного прогула). В качестве аргумента управленец использовал тот факт, что приговора в отношении него по уголовному делу нет, а, значит, считать его виновным в коррупции нельзя. В иске г-н Цюняк особо подчеркнул, что у него в семье разладились отношения из-за того, что он стал безработным и больше не может обеспечивать супруге прежний уровень жизни.

«Принято решение удовлетворить требования частично. Приказ департамента имущественных отношений был признан в части незаконным. Изменена формулировка увольнения путем исключения из приказа основания увольнения по п. 7.ч.1 ст.81 ТК (совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя). В остальной части исковые требования остались без удовлетворения», – сообщили в суде.

Отметим, в приказе об увольнении также содержалась информация о том, что трудовой договор расторгается в связи с тем, что директор ГУПа не урегулировал конфликт интересов. Возможно, речь шла о том, что Цюняк фиктивно, по версии следствия, снимал квартиру за счет ГУПа у своего друга и коллеги Михаила Слободяника. Этот господин занимал пост помощника Эдуарда Цюняка. Слободяник сам жил в этой квартире.

Г-н Цюняк был уволен в мае 2019 года, уже после того, как началось следствие в отношении него. Бывшего руководителя, напомним, подозревают в мошенничестве и присвоении или растрате.

Новый Уренгой, Салехард, служба информации

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