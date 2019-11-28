Власти Ямала опять выставляют на продажу долю в тюменском лагере, который им разонравился

Власти Ямала в третий раз выставили на продажу свой пакет акций детского центра отдыха «Дружба-Ямал», который расположен в Тюмени. Доля округа – 500 010 акций, пакет ценных бумаг оценивается в 38 млн рублей. Торги запланированы на январь 2020 года.

Как сообщается в документах, размещенных на сайте правительства ЯНАО, капитал АО «Центр отдыха и оздоровления «Дружба-Ямал» составляет 188 млн рублей и поделен на 2 млн акций номиналом 94 рублей за одну ценную бумагу. Доля округа в уставном капитале АО «ЦОиО «Дружба-Ямал» составляет 25% + 10 акций. Свой пакет окружное правительство намеревается продать за 38 млн рублей, но указанная минимальная цена продажи – 19 млн рублей. Аукцион назначен на 14 января 2020 года. Заявки от потенциальных покупателей принимаются с сегодняшнего дня.

Это не первая попытка окружных властей продать актив, расположенный в Тюмени. На таких же условиях ямальский пакет акций ЦОиО «Дружба-Ямал» продавался уже дважды – в сентябре и октябре 2019 года. Торги были признаны несостоявшимися, так как от покупателей не поступило ни одной заявки.

Как сообщал «Новый День», вторым акционером общества является ООО «Дружба», которыми владеет Наталья Хабиева. Детский лагерь расположен в Тюменской области, на 10 км Салаирского тракта, в сосновом бору, на берегу озера. У комплекса есть свой пляж, говорится на сайте «Ямал-Дружба». На его территории расположены три спальных корпуса на 180 мест, в отдельно стоящем здании находится столовая (два зала на 130/50 мест), актовый зал (350 кв.м), комнаты для работы кружков и творческих мастерских, есть сауна с бассейном. Также на территории расположены открытые игровые, спортивные площадки, скалодром, летняя эстрада, чум, фонтан.

Согласно документам приватизации, площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество АО «Дружба-Ямал» – 58 519 кв.м. и 10 857 кв.м. В финансовой отчетности, которая есть в распоряжении агентства, говорится, что последние три года акционерное общество стабильно демонстрирует убытки. По данным за первое полугодие 2019 года, детский центр получил убытков более 2 млн рублей.

Как ранее пояснили «Новому Дню» в департаменте молодежной политики и туризма ЯНАО, акционерное общество «Центр отдыха и оздоровления «Дружба-Ямал» было создано в 2009 году. Тогда округ планировал, что будет проводить там студенческие и корпоративные мероприятия. Но с 2012 года Ямал ничего там не оргнизовывает. Более того, регион не видит перспектив развития этого центра и называет маркетинговую стратегию «Ямал Дружбы» слабой. Руководит центром Татьяна Ремизова.

«Проект участия ЯНАО являлся привлекательным для автономного округа, поскольку был направлен на осуществление совместной реализации молодежных программ и программ отдыха и оздоровления детей и молодежи Ямала на территории юга Тюменской области. В настоящее же время из-за слабой маркетинговой кампании центр перестал быть местом для проведения молодежных проектов и программ отдыха и оздоровления детей и молодежи», – говорится в сообщении администрации округа.

В правительстве ЯНАО рассказали, что лагерь «Дружба-Ямал» стал неактуален с 2012 года. «Центр «Дружба-Ямал» расположен на Салаирском тракте вблизи баз отдыха. В вечернее время там играет громкая музыка, которая мешает проведению мероприятий в рамках программных детских и молодежных проектов», – сообщили «Новому Дню» в правительстве. Там также добавили, что «Дружба-Ямал» не соответствует современным требованиям для качественного проведения мероприятий и комфортного пребывания детей и молодежи Ямала».

Салехард, Тюмень, служба информация

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