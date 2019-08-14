Власти Ямала продают долю в тюменском детском лагере, который им разонравился

Власти Ямала выставили на продажу свой пакет акций детского центра отдыха «Дружба-Ямал». Первоначальная цена имущества – 38 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Новый День» со ссылкой на площадку торгов. Этот детский лагерь расположен в Тюменской области, на 10 км Салаирского тракта, в сосновом бору, на берегу озера.

Доля округа в уставном капитале АО «ЦОиО «Дружба-Ямал» составляет 25% + 10 акций уставного капитала общества. Остальные 75 процентов принадлежат юрлицу. Судя по источникам, которые есть в распоряжении агентства, это ООО «Дружба», которыми владеет Наталья Хабиева. Численность работников центра – 58 человек.

У комплекса есть свой пляж, говорится на сайте «Ямал-Дружба». На его территории расположены три спальных корпуса на 180 мест, в отдельно стоящем здании находится столовая (два зала на 130/50 мест), актовый зал (350 кв.м), комнаты для работы кружков и творческий мастерских, есть сауна с бассейном. Также на территории расположены открытые игровые, спортивные площадки, скалодром, летняя эстрада, чум, фонтан.

Согласно документам приватизации, площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество АО «Дружба-Ямал» – 58 519 кв.м. и 10 857 кв.м. В финансовой отчетности, которая есть в распоряжении агентства, говорится, что чистый убыток центра по итогам 2018 года составил 889 тыс. рублей. В 2017 году убыток составлял около 2,5 млн рублей. По данным на 30 июня 2019 года чистый убыток общества уже составляет 2,3 млн рублей.

Как пояснили в департаменте молодежной политики и туризма ЯНАО, акционерное общество «Центр отдыха и оздоровления «Дружба-Ямал» было создано в 2009 году. Тогда округ планировал, что будет проводить там студенческие и корпоративные мероприятия. Но с 2012 года Ямал ничего там не оргнизовывает. Более того, регион не видит перспектив развития этого центра и называет маркетинговую стратегию «Ямал Дружбы» слабой. Руководит центром Татьяна Ремизова.

«Проект участия ЯНАО являлся привлекательным для автономного округа, поскольку был направлен на осуществление совместной реализации молодежных программ и программ отдыха и оздоровления детей и молодежи Ямала на территории юга Тюменской области. В настоящее же время вследствие слабой маркетинговой кампании центр перестал быть местом для проведения молодежных проектов и программ отдыха и оздоровления детей и молодежи», – говорится в сообщении администрации округа.

В пресс-службе правительства ЯНАО обещали также подготовить комментарии по продаже актива. Агентство их опубликует.

Тюмень, Салехард, служба информации

Тюмень, Салехард. Другие новости 14.08.19

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