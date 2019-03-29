Губернатор Артюхов утвердил приватизацию одиозного ямальского ГУП

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов утвердил поправки в программу приватизации до 2021 года. В нее войдут оздоровительный центр в Тюменской области, одиозное предприятие «Ямалгосснаб» и участки в Салехарде. Документ с корректировками подписан им 28 марта 2019 года, сообщает агентство «Новый День».

ГУП «Ямалгосснаб»

Согласно документу, «Ямалгосснаб» планируется приватизировать уже в 2019 году. Ранее агентство уже писало об этих планах ямальских чиновников – в 2018 году ГУП нанял консалтеров для сопровождения процедуры приватизации. Управляет предприятием сейчас организатор скачек, близкий к семье бывшего замгубернатора Ямала Анатолия Острягина – Владимир Жадовский. Власти Ямала поясняли в конце прошлого года, что предприятие сначала акционируют, потом проведут эмиссию акций. Ее выкупит округ, за счет этих средств будет погашен кредит, который сейчас есть у предприятия. В ноябре 2018 года сумма долга составляла 1,2 млрд рублей.

«Ямалгосснаб» – компания, пережившая огромное число управленцев, скандалов и даже уголовных дел. Его в свое время возглавлял Константин Михайлицкий, который в данный момент находится под следствием из-за коррупции. В отношении сотрудников ГУПа были возбуждены уголовные дела по фактам хищения средств через подставные фирмы-однодневки. Однако судьба этих дел неизвестна – их никогда не комментировали вслух.

Акции

Также в ближайшие два года согласно распоряжению губернатора будут проданы акции центра отдыха и оздоровления «Дружба-Ямал». Комплекс расположен в сосновом бору Тюменской области, включает в себя три спальных корпуса на 180 мест, столовую, сауну с бассейном. В план приватизации до 2021 года включено 500 тыс. акций этого центра номинальной стоимостью 47 млн рублей (стоимость благоустройства памятника в селе Мужи). Какую часть от акционерного капитала составляют эти 500 тыс. акций – неясно, в документе это не указано. Согласно базе данных ЕГРЮЛ, уставный капитал составляет 188 млн рублей. На раскрытии свежих данных этого центра нет – неясно, кто является его акционерами и в каких долях.

Участки

Кроме этих предприятий в программу приватизации включены земельные участки под жилищную застройку в микрорайоне Юбилейный в Салехарде. В документе сказано, что сначала их внесут в казну ЯНАО в установленном порядке. Агентство «Новый День» отправит запрос в правительство Ямала для получения разъяснений в программу приватизации.

Салехард, служба информации

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