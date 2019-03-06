Конкурс на главу стратегического ГУПа Ямала выиграл организатор скачек

ГУП «Ямалгосснаб» возглавил Владимир Жадовский. Он в начале 2019 года участвовал в кадровом конкурсе, кроме него никто не пожелал занять эту должность, пояснили в правительстве Ямала.

Ранее г-н Жадовский был первым заместителем гендиректора предприятия. «Перед новым руководителем поставлены задачи по финансовому оздоровлению предприятия и разработки стратегии его развития», – говорится в комментарии правительства Ямала. Там не предоставили биографию нового начальника, сославшись на персональные данные.

Однако ранее агентство «Новый День» уже сообщало, что г-н Жадовский занимался скачками и был близок к семье бывшего замгубернатора Ямала Анатолия Острягина. Ранее он возглавлял несколько предприятий в Барнауле, в том числе «Российские ипподромы». Кроме того, он руководил фирмой «Казачья станица» (предприятие по разведению крупного рогатого скота), которой владеют члены семьи экс-заместителя губернатора Ямала Анатолия Острягина. На странице нового руководителя «ЯГС» в «Фэйсбук» говорится, что он изучал финансы и кредит в Московской академии предпринимательства при правительстве, изучал финансы и кредит в АНО ВПО «Алтайский Институт Финансового Управления», изучал менеджмент в информатике в АФ МГУКИ.

Агентство уже писало, что г-н Жадовский может заняться приватизацией предприятия «Ямалгосснаб»: 22 ноября 2018 года он заключил договор с ООО «Сибирская консалтинговая компания» для сопровождения такой процедуры.

ГУП является стратегическми, занимается досрочным северным завозом. Манипуляции с имуществом и финансами предприятия не раз становились предметами изучения в рамках уголовных дел. Об окончании и ходе расследований правоохранители ничего не сообщали.

Салехард, служба информации

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