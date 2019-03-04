На Ямале бедное село тратит на памятник 45 млн рублей

В селе Мужи на реконструкцию памятника ветеранам Великой Отечественной войны потратят 45 млн рублей. Такая сумма обозначена в аукционе на официальном сайте торгов. Это средства из окружного бюджета, выделенные исключительно на формирование комфортной городской среды, сообщает агентство «Новый День». Ранее глава Шурышкарского района Андрей Головин, выступая перед депутатами заксобрания Ямала, настаивал на том, что муниципалитет остро нуждается в деньгах для сельхозпредприятий, являющихся бюджетообразующими, иначе «будут проблемы».

Фото – сайт администрации села Мужи. Памятник, который будет благоустроен за 45 млн рублей

Администрация села Мужи ищет подрядчика для реконструкции мемориального комплекса памятника погибшим воинам 1941-1945 года. Сумма контракта – 45 млн рублей. Как пояснил глава села Михаил Михеев в беседе с агентством «Новый День», это средства окружного бюджета. «Памятник будет реконструирован и благоустроен в рамках программы «комфортная городская среда». Такой выбор сделали жители: проекты зон, которые можно было благоустроить за счет окружных средств, обсуждались общественностью», – пояснил г-н Михеев. Он добавил, что смета и проект прошли экспертизу.

В 2018 году, выступая перед депутатами заксобрания Ямала, глава Шурышкарского района Андрей Головин и спикер местной думы Любовь Кондыгина в открытую просили выделить больше средств из бюджета на самые необходимые району нужды: одежду и обувь для воспитанников школ-интернатов, охрану школ, сельхозпредприятия, за счет которых живет район. Напомним, в Шурышкарском районе нет предприятий ТЭК, которые в других муниципалитетах помогают строить соцобъекты.

Глава села Мужи пояснил, что средства на реконструкцию памятника – это целевые средства, которые можно потратить только на благоустройство. А сельхозпредприятия и школы – это совсем другой вопрос.

В этом случае неясно, учли ли окружные парламентарии в бюджете ЯНАО субсидии для аграриев и учеников на 2019 год вместе с десятками миллионов на благоустройство. Пока уточнить эти данные в администрации района не удалось. Отметим, бюджет Шурышкарского района почти полностью состоит из окружных субвенций, дотаций и субсидий. В поселке Мужи проживает более четырех тыс. жителей.

Примечательно, что в августе 2018 года прокуратура запретила администрации села Гыда (Тазовский район, где есть компании ТЭК) тратить 1,4 млн рублей на графити. «Художественная роспись дома при наличии острой потребности в обеспечении населения питьевой водой, жильем, а также модернизации улично-дорожной сети не отвечает принципам эффективности и результативности использования бюджетных средств», – говорила тогда надзорная инстанция. Глава села Олег Шабалин тогда тоже объяснял агентству «Новый День», что эскизы выбраны и одобрены жителями и что власти хотели подарить населению радость и сделать село более комфортным.

Шурышкарский район, служба информации

Шурышкарский район. Другие новости 04.03.19

В Ноябрьске лавина с крыши завалила подъезд жилого дома (ФОТО). / В Лабытнанги возбудили уголовные дела из-за поставок продуктов для школьного питания. / Выборы на Ямале: посты получили муж ямальской певицы, судимый врач и экс-прокурор. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»