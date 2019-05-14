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Вторник, 14 мая 2019, 11:39 мск

Новости Ямал

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Власти района Ямала, где не хватало денег на одежду детей, закупают еду для своих приемных

Власти Шурышкарского района проводят традиционный аукцион на поставку еды для приемных, залов заседаний и официальных приемов. Из бюджета на это готовы потратить 500 тыс. рублей. При этом, напомним, Шурышкарский район – муниципалитет, не имеющий канализации и водопровода. Кроме того, год назад председатель районной думы Любовь Кондыгина заявила, что в бюджете района нет денег на обувь и одежду для воспитанников. Она называла сумму, которой не хватает – 7,2 млн рублей. Вместе с этим Шурышкарский район – единственный, где число безработных превышает число вакансий.

Согласно документам аукциона на организацию питания чиновников, Шурышкарскому району нужны закуски для заседаний и питание для официальных приемов. Заседания проходят 10 раз в месяц, на них присутствуют по 10 участников. Исходя из этого нужно рассчитать потребность в перекусах для служащих: нужны булки, горячие и холодные напитки, десерты, орехи и сухофрукты. Для официальных приемов нужны закуски, горячие и холодные блюда, напитки, десерты, выпечка. Кормить сотрудников администрации и их гостей по этому контракту будут до 31 декабря 2019 года. Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Производственно-техническое объединение».

Ранее агентство «Новый день» уже рассказывало, что несмотря на наличие проблем с питьевой водой в Шурышкарском районе власти округа выделяют 45 млн рублей на благоустройство территории вокруг памятника в поселке Мужи. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, отвечая на вопрос агентства о целесообразности таких трат, говорил, что в необходимости расходов он не сомневается. «Парк Победы и централизованная система водоснабжения – это разный порядок цифр. Чтобы сделать водопровод в многотысячном поселке, нужна не одна сотня миллионов рублей. Конечно, этим тоже нужно заниматься», – рассуждал глава региона.

Шурышкарский район, служба информации

Шурышкарский район. Другие новости 14.05.19

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