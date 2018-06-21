Ямальский мэр попросил много денег из бюджета. «Если не предпримите действия, будут проблемы»

Выступление главы Шурышкарского района и председателя районной думы на заседании заксобрания Ямала стало похожим на список задач для депутатов. Глава Андрей Головин представил нетривиальный доклад, в котором простыми словами рассказал о том, почему парламентариям нужно обратить внимание на проблемы района. Кроме того, вместе с главой в Салехард 21 июня 2018 года приехала ярмарка сельхозтоваров. Головин предложил депутатам попробовать молочные продукты производства Шурышкарского района в комнате для кофе-брейков, сообщает агентство «Новый День».

Андрей Головин заявил, что Шурышкарский – единственная территория, где до сих пор нет бассейна. При этом в районе много людей гибнут в водоёмах. «Люди просто не умеют плавать. И особенно это касается коренного населения», – пояснил г-н Головин. Он предложил депутатам пересмотреть региональные программы и подумать о возведении бассейна хотя бы в райцентре – в посёлке Мужи.

Отметим, население территории невелико – всего порядка 9,5 тыс. человек. Особенность территории в том, что тут нет нефтегазовых компаний, которые могли бы помогать бюджету и вкладывать средства в развитие территории. Район живёт за счёт сельского хозяйства.

Как сообщало агентство, глава района Головин уже сделал заявление о том, что Шурышкарский район нужно исключить из программы уменьшения поголовья оленей на Ямале.

Более того, шурышкарский мэр предложил разделить тарифы ЖКХ для сельской местности и для городов. «Для городов это будет незначительное изменение. А в сельской местности мы таким образом спасём местный бизнес», – заявил г-н Головин.

Он считает нужным предусмотреть в бюджете субсидии для сельхозпредприятий, у которых растут затраты на ГСМ и коммуналку. «Возникает дополнительная потребность в деньгах – 20-30 млн рублей. Если вы не предпримите какие-то действия, у сельхозпредприятий будут проблемы», – сказал муниципальный глава на заседании думы.

Приглашая депутатов заксобрания попробовать продукцию района, г-н Головин сообщил, что переработка молока сегодня очень невыгодна, так как расходы на это гораздо больше, чем на производство молока. «Поэтому тоже хотелось бы внести несколько предложений, касающихся этой проблемы», – сказал чиновник, очевидно, имея в виду меры финансовой поддержки.

Список продолжила спикер местной думы

После Андрея Головина слово взяла председатель районной думы Любовь Кондыгина. Она заявила, что бюджету муниципалитета нужны дополнительные средства на обеспечение воспитанников школ-интернатов одеждой и обувью.

«Прокуратура провела проверку норм обеспечения вопитанников школ-интернатов. Отмечено, что утверждённые цифры не учитывают потребность детей. Но изменение не представляется возможным. Дополнительная потребность – 7 млн 283 тыс. рублей, самостоятельно муниципалитет не может найти эти деньги. Мы просим о дотациях для покупки одежды, обуви и мягкого инвентаря»,– сказала г-жа Кондыгина региональным коллегам. Она также заявила, что бюджету района не хватает ещё 48 млн рублей на оплату услуг ЧОП для охраны образовательных учреждений.

Вместе с этим депутат попросила коллег заняться транспортной проблемой района. «Нам поступают просьбы от населения организовать перевозки в Лабытнанги и Салехард. Такие маршруты являются межмуниципальными, а, значит, это полномочия округа. Просим вас оказать помощь в организации. Хотя бы организуйте маршрутное такси», – заключила депутат.

В заключении доклада депутат заксобрания Ямала либерал-демократ Иван Вершинин попросил главу Шурышкарского района Андрея Головина прокомментировать проблему бродячих собак. В ответ чиновник заявил, что он своим примером старается выработать отношение население к вопросу.

«У меня есть кобель, прибыл вместе со мной из Ямальского района. Вечером я на него надеваю ошейник, мы идём гулять, так я показываю, что он у меня под присмотром», – сказал г-н Головин.

Салехард, служба информации

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