Назван район Ямала, где нет работы

Шурышкарский район – единственный муниципалитет на Ямале, где число безработных превышает число вакансий. Это данные правительства округа за январь-февраль 2019 года. Они опубликованы на официальном сайте органов власти, сообщает агентство «Новый День».

«Численность безработных граждан на 1 марта 2019 года составила 2 091 человек», – говорится в докладе. Из них 53 процента – женщины, представители молодежи 16-29 лет – 28 процентов, сельчане – 25 процентов. Кроме того, согласно статистике, в числе ищущих работу на Ямале всего три процента людей предпенсионного возраста.

При этом по данным на 1 марта 2019 года в региональном банке зарегистрировано 10 644 вакансии, из них 64 процентов по рабочим профессиям. К традиционно дефицитным работникам относятся также медики. Не хватает строителей, логистов и водителей, специалистов в здравоохранении, образовании, торговле и «административной деятельности» (этот пункт не раскрыт).

Только в Шурышкарском районе численность безработных граждан на 82 единицы превышает потребность работодателей. Как ранее сообщало агентство «Новый День», глава района Андрей Головин, выступая перед депутатами заксобрания в 2018 году, говорил, что у предприятий муниципалитета есть серьезные финансовые проблемы и что они нуждаются в помощи бюджета. При этом известно, что в 2019 году село Мужи потратит 45 млн рублей на реконструкцию памятника. Это средства из окружного бюджета, которые выделили району на благоустройство.

Шурышкарский район, служба информации

Шурышкарский район. Другие новости 12.03.19

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