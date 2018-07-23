В школьном лагере Ямала детей охранял пьяный мужчина

В ямальской школе-интернате детей в летнем лагере охранял пьяный мужчина. Его обнаружили проверяющие из прокуратуры, когда делали ревизию летнего отдыха и занятости детей.

«В Ямальском районе выявлен факт нахождения сотрудника по безопасности пришкольного лагеря на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он был отстранён от работы, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности)»,– рассказали в прокуратуре Ямала. Речь идёт об интернате в Яр-Сале имени Василия Давыдова.

Проблема охраны школ актуальна не только для Ямальского раойна. В июне 2018 года, выступая на заксобрании Ямала, председатель думы Шурышкарского района Любовь Кондыгина заявила, что районным школам-интернатам не хватает денег на обеспечение воспитанников и на услуги ЧОП.

Также проверяющие из прокуратуры нашли и другие нарушения в пришкольных лагерях округа. В Шурышкарском районе реальное меню не соответствовало тому, что было запланировано. В школьном лагере Лабытнанги не хватало лекарств.

Ранее масштабные проверки надзорных органов уже выявляли нарушения в школах-интернатах Ямала. В Се-Яхинскую школу, например, поставляли некачественные продукты. Многочисленные нарушения были найдены в Гыданской школе-интернате после резонансного обращения сотрудников к губернатору и в СМИ. У детей не было элементарных средств гигиены, нарушалась нормы питания, не велись кружки.

Ямальский район, служба информации

Ямальский район. Другие новости 23.07.18

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