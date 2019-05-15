Власти депрессивного района Ямала передумали покупать в свои кабинеты орешки и булочки

Власти Шурышкарского района отменили аукцион на поставку снеков для кабинетов мэрии на 500 тыс. рублей. Об этом сообщается на официальном сайте торгов. Аукцион был объявлен 8 мая 2019 года. 14 мая об этом написало агентство «Новый День», в этот же день торги отменили. Причина отмены на сайте торгов не указана.

Название закупки звучало так: оказание услуг по организации питания для обеспечения проведения официальных мероприятий, проводимых с участием органов местного самоуправления муниципального образования Шурышкарского района и обеспечение продуктами питания залов заседаний и приемных.

Ранее издание уже сообщало, что чиновники хотели бы видеть на своих столах орехи, булочки, сухофрукты, горячие напитки, сок, пирожные. И это при том, что и мэр района Андрей Головин, и председатель местной думы Любовь Кондыгина ранее публично попросили у депутатов заксобрания деньги на самые необходимые для жителей района нужды: спортивные учреждения, одежду и обувь для воспитанников школ-интернатов, охрану детских учреждений.

Шурышкарский район, служба информации

Шурышкарский район. Другие новости 15.05.19

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