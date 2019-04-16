Суд обязал власти Лабытнанги дать людям чистую воду до 1 сентября 2019 года

Ситуация с питьевым водоснабжением и канализацией в Шурышкарском районе в 2018 году не изменилась: там нет ни водопровода, ни водоотведения. Существующие системы воодочистки «заморожены». Также неудовлетворительной осталась ситуация с водой в Лабытнанги, где каждую весну, в том числе и сейчас, люди вынуждены пользоваться только привозной питьевой водой. Об этом говорится в докладе управления роспотребнадзора Ямала по итогам 2018 года. Там сообщается, что власти по решению суда обязаны ввести комплекс водоочистки в городе до 1 сентября 2019 года. Случится ли это – пока непонятно.

«Крайне неудовлетворительная ситуация складывается на территории города Лабытнанги – единственного города, в котором населению поставляется неочищенная вода из поверхностного водоисточника, что создает угрозу возникновения массовых заболеваний среди населения города», – говорится по итогам мониторинга санитарных врачей в 2018 году. Проблема известная. Сегодня, 16 апреля, например, в город должна была поступить привозная вода, но ее не будет: на улице сильная метель.

В управлении роспотребнадзора рассказывают, что обращались в суд еще в 2017 году. В 2018 году он постановил: чиновники должны установить комплексы водоочистки на существующем водозаборе в срок до 1 сентября 2019 года. Это дата уже с отсрочкой, которую предоставили городским чиновникам Лабытнанги. Агентство отправит в правительство вопрос о ходе исполнения этого решения.

Упомянули в докладе по итогам 2018 года санврачи Ямала и Шурышкарский район, где живут 9,5 тыс. человек. «Функционируют только три технических водопровода в поселках Мужи, Горки, Овгорт, при этом два последних являются сезонными и эксплуатируются не более трех месяцев в году. В поселке Мужи построены станции водоочистки 480 куб. м/в сутки, в поселке Лопхари 220 куб. м/в сутки, но пусконаладочные работы не завершены, указанная ситуация длится уже более 10 лет», – рассказали в управлении роспотребнадзора Ямала. Причина затягивания работ не названа.

Ранее агентство «Новый День» обращало внимание на то, что при наличии проблем с водоснабжением в указанных муниципалитетах проводится дорогостоящее благоустройство – разбивают скверы и ставят топиарные фигуры, благоустраивают памятники. Губернатор Дмитрий Артюхов, комментируя этот вопрос на встрече с журналистами, отмечал, что вкладывать в благоустройство бюджет все равно будет – это суммы, несопоставимые с расходами на инженерную инфраструктуру.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 16.04.19

На Ямале выросла заболеваемость сифилисом почти на 20 процентов. / Опубликованы фотографии трупов ликвидированных в Тюмени террористов (ФОТО). / Одиозного ямальского общественника требуют наказать за политический митинг в тундре. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»