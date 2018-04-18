На Ямале по-прежнему есть район без канализации и водопровода

Жители Шурышкарского района и Лабытнанги пьют грязную воду: её качество в 100% случаев не соответствует гигиеническим нормативам. Об этом говорится в докладе управления Роспотребнадзора Ямала за 2017 год.

«В Шурышкарском районе с населением 9 524 человек отсутствует питьевое водоснабжение. Летом проводится так называемый «летний водопровод», по которому неочищенная вода из реки подаётся непосредственно населению. Единственным источником водоснабжения являются поверхностные воды реки Малая Обь. Канализационные очистные сооружения на территории района также отсутствуют», – сообщают в управлении Роспотребнадзора Ямала.

В Приуральском районе в сёлах Белоярск, Катравож, Щучье, Горнокнязевск, Зеленый Яр, Товопогол, Вылпосл, Халаспугор, Ямбура, Чапаевск, Лаборовая отсутствует какая-либо система питьевого водообеспечения. Село Харсаим обеспечено привозной водой. По-прежнему крайне неудовлетворительная ситуация складывается в Лабытнанги – это единственный город Ямала, водопроводы в котором поставляют жителям неочищенную и не обеззараженную воду из поверхностного водоисточника, что создает серьёзную угрозу возникновения массовых инфекционных заболеваний.

Санитарные врачи отмечают, что ситуация полностью зависит от окружного финансирования. Пока что проблема не решена. В целом же питьевая вода в регионе, по данным санврачей, стабильно плохого качества. Даже там, где есть очистные сооружения, вода не соответствует всем требованиям. В том числе и в крупных городах Салехарде и Ноябрьске.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 17.04.18

Прокуратура Ямала раскритиковала власти за отлов животных. Силовики сами защитят покусанного ребёнка. / После проверки прокуратуры Ямала уволилась чиновница, которую награждал Неёлов. / В Салехарде детей переводят на домашнее обучение. Это решение главного санитарного врача. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»