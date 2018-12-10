В Лабытнанги коммунальщики загрязняют стоками реку

В Лабытнанги коммунальщики загрязняют реку сточными водами. Прокуратура выяснила, что компания «Тепло-Энергетик» сливает канализационные воды с превышением нормативов загрязняющих веществ. Они уходят в протоку Вылпосл бассейна реки Обь.

Природоохранный прокурор ещё в январе 2018 года вносил представление руководителю компании. Но никаких мер коммунальщики не предприняли. Прокуратура обратилась в суд. В ходе заседания коммунальщики настаивали: они не могут очищать свои стоки. Но суд посчитал эти доводы неубедительными.

В компании «Тепло-Энергетик» агентству «Новый День» предложили обратиться за комментариями к головной компании «Ямалкоммунэнерго». В ЯКЭ сообщили, что не могут оперативно подготовить ответ. Как только комментарии поступят в распоряжение агентства, они будут опубликованы.

По итогам мониторинга за 2017 год роспотребнадзор Ямала сообщал, что в Лабытнанги 100 процентов проб питьевой воды не соответствуют нормам. Напомним, в рамках своего ежегодного послания губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал начало проекта по обеспечению чистой водой Лабытнанги. Подробности он не раскрыл.

Аналогичная проблема со стоками – в компании «Салехардэнерго» в столице Ямала. Чиновники Ямала предусмотрели деньги в бюджете на строительво очистных сооружений.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 10.12.18

В мэрии Лабытнанги происходят кадровые рокировки, которые никто не объясняет. / Замещать скончавшегося заместителя главы Нового Уренгоя будет другой зам. / губернатор Артюхов вводит новое звание для журналистов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»