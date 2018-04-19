«Я не могу ходить и умничать». Сити-менеджер Салехарда отчитался о работе. Об актуальной проблеме – ни слова

Глава администрации Салехарда Иван Кононенко вспомнил о громком конфликте 2014 года в рамках своего доклада перед депутатами Заксобрания Ямала в четверг, 19 апреля 2018 года. Речь идёт о перепрофилировании бани-шайбы в спортивный комплекс. Вместе с тем г-н Кононенко не уделил внимания проблеме нападения бродячих собак на людей. Резонансное ЧП, когда ребёнка покусали бродячие животные, изучают сейчас в СКР.

По данным сити-менеджера Салехарда, люди довольны спорткомплексом, который появился вместо бани-шайбы, его посещают порядка 500 человек. Иван Кононенко также заявил, что город потерял бы муниципальное предприятие «Полярный круг», на балансе которого содержалась убыточная баня, если бы не закрыли помывочную. Несколько лет назад эта революция, предложенная мэрией, вызвала протесты жителей.

Также в докладе Иван Кононенко коснулся конфликта с депутатом Людмилой Ивановой, которая в 2017 году нашла в школьных столовых столицы Ямала грязные тряпки, грязные халаты, плесневелые апельсины и селёдку, которую детям есть нельзя. Иван Кононенко в ответ тогда заявил, что депутат пиарится на важной теме. В четверг, 19 апреля, он пошутил, сказав, что иногда «прячется» от депутатов, которые обращаются в администрацию «и по школам, и по еде и по всему остальному».

Глава администрации Салехарда во время доклада перечислил достижения властей. В том числе он заявил, что за несколько лет удалось добиться сокращения очереди в детские сады: на 35 процентов. Сейчас, по его словам, сады будут уплотняться – добавится по 150 мест. Это поможет и дальше решать проблему очередей.

Иван Кононенко рассказал, что город канализирует районы, где люди вынуждены «ходить на ведро». Градоначальник пояснил, что Салехард тратит порядка 150 млн рублей в качестве субсидий на вывоз отходов из септиков. По данным главы, планируется в ближайшее время вложить 300 млн рублей в подключение жилищного фонда к централизованной канализации. Речь идёт о районах Комбинат и Гидропорт.

Он также упомянул о том, что есть программа по модернизации КОС. Напомним, «Салехарэнерго» сливает в Вась-Юган плохо очищенные сточные воды, это не только вредит экологии, но и ощущается жителями. Прокуратура требовала прекратить загрязнение реки. На модернизацию КОС из бюджета предприятие должно было получить 270 млн рублей.

Иван Кононенко также сказал, что несколько лет назад ему «было стыдно в глаза весной людям смотреть, так как по некоторым центральным улицам не могли проехать автомобили». Однако ситуацию благодаря окружным субсидиям удалось исправить.

В целом город, по версии градоначальника, за пять-шесть последних лет преобразился – стали лучше дороги и тротуары, через каждые 30 метров установлены урны, ликвидированы стихийные свалки, отремонтированы школы. Правда, две из них всё ещё располагаются в деревянных зданиях. Он попросил помощи у депутатов и окружного правительства, чтобы школы могли переехать.

По итогам выступления Ивана Кононенко в заксобрании Ямала ремарку решил сделать только справедливоросс Валерий Степанченко. Он попросил больше внимания уделять проблеме отлова бродячих собак и уборке снега с крыш и тротуаров. Г-н Степанченко отметил, что у Ивана Кононенко слишком вольное отношение к депутатам. В ответ на это сити-менеджер парировал: «Я очень уважаю депутатов. Но меня не переделать, я не могу ходить и умничать».

Салехард, служба информации

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