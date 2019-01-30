Больше всех на Ямале мэром недовольны жители Салехарда

Больше всех на Ямале работой местной власти недовольны жители Салехарда. Они поставили низкие оценки сити-менеджеру Ивану Кононенко и председателю думы – Владимиру Мартынюку. Таковы результаты опроса жителей округа в 2018 году, которые опубликованы на сайте администрации ЯНАО. У обоих в 2019 году истекает срок полномочий. При этом самые высокие оценки среди всех мэров автономного округа получила глава администрации Лабытнанги Марина Трескова – у нее 98 баллов. Среди спикеров дум в лидерах – председатель из Шурышкарского района Любовь Кондыгина.

В ходе опроса у людей спрашивали не только их общее впечатление от работы местной власти, но и то, какую оценку они бы поставили работе коммунальных и хозяйственных предприятий.

Из итогов можно сделать вывод о том, что жителей Губкинского очень волнует состояние дорог. Жители Ноябрьска тоже не очень довольны этой сферой. Новоуренгойцы обращают внимание на состояние сферы ЖКХ. В Лабытнанги, как известно, есть проблема с чистой водой. Ранее санитарные врачи сообщали, что по итогам 2017 года в городе 100 процентов проб не соотвествует нормам. Водопровод поставляет жителям неочищенную и необеззараженную воду. Более того, прокуратура обнаружила, что коммунальщики – компания «Тепло-Энергетик» – сливают канализационные воды с превышением нормативов загрязняющих веществ в протоку Вылпосл бассейна реки Обь.



В Салехарде сфера ЖКХ также получила наиболее низкие оценки из остальных отраслей городского хозяйства.

Состояние дорог совсем не устраивает жителей Шурышкарского и Тазовского районов. К этой сфере есть претензии и у жителей Приуральского и Пуровского районов. В Ямальском, Тазовском и Шурышкарском районах есть проблемы с водоснабжением – это не новость. Проблема не решается уже много лет.

В октябре 2018 года власти Ямала публиковали сводный доклад о результатах эффективности работы местной власти за предыдущий, 2017 год. Это большой аналитический отчет, в котором кроме экономических показателей есть и результаты опроса населения. По данным того ответа, недовольны властью были жители Ноябрьска и Пуровского района.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 29.01.19

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