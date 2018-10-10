Жители Ноябрьска и Тарко-Сале недовольны властью

Жители Ноябрьска и Пуровского района хуже остальных территорий оценивают местную власть по итогам 2017 года. В нефтяной столице, которую возглавляет Алексей Романов, хорошие оценки власти поставили лишь 52 процента опрошенных. Тем не менее это лучше, чем годом ранее. В Пуровском районе, которым руководит Андрей Нестерук – ровно половина. Любят чиновников в Ямальском районе и Лабытнанги. Об этом говорится в сводном докладе правительства Ямала по итогам оценки эффективности деятельности местного самоуправления, сообщает агентство «Новый День».

Любопытно, что нелюбовь пуровчан к чиновникам сложно объяснить фактами: дело в том, что согласно всем цифровым показателям отчёта, у района дела улучшались: работала программа переселения (лучше всех остальных муниципалитетов), сократилась очередь в детсады, выросли инвестиции. А вот в Ноябрьске недовольство людей понятно: там ухудшается состояние дорог, снижаются доходы бюджета, меньше строится жилья. Вместе с этим экономисты заметили: в Ноябрьске растут инвестици.

Кроме Ноябрьска и Пуровского района низкие оценки в 2017 году заслужили чиновники Губкинского (экс-мэр Сергей Бурдыгин) и Салехарда (сити-менеджер Иван Кононенко). Причём у столицы Ямала заметно сильное ухудшение по сравнению с 2016 годом. Если смотреть на цифры, в Салехарде стала хуже решаться самая больная проблема: аварийного жилья. В Губкинском и вовсе большинство показателей показывают отрицательную динамику. В городе вводится мало жилья, растёт очередь в детсады, снижаются доходы бюджета. В 2018 году в городе произошла смена власти. В вынужденную отставку ушёл Сергей Бурдыгин после появления информации в прессе о его вождении в состоянии опьянения.

Любимцы ямальцев

Вместе с этим у некоторых чиновников выросли рейтинги. «В округе есть территории, где показатель удовлетворённости значительно вырос за отчётный год – это Лабытнанги (на 16 пунктов), Надымский район (на 10 пунктов) и Тазовский район (на 8 пунктов). Лучшие оценки деятельности местной власти дают жители Ямальского района (79 процентов из числа опрошенных) и Красноселькупского района (79 процентов из числа опрошенных), а также Лабытнанги (78 процентов опрошенных)», – сообщается в докладе правительства.

Стабильны оценки чиновников в Муравленко и Новом Уренгое – в обоих городах довольны властью 71 процент опрошенных.

Примечательно, что на фоне роста показателей в Тазовском районе в 2017 году там начался управленческий кризис, итогом которого стала вынужденная отставка экс-главы района Александра Иванова. Его, напомним, подозревают в преступлении. Летом 2018 года в районе сменилась власть.

фото – страница из сводного доклада правительства Ямала по итогам 2017 года

Салехард, служба информации

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