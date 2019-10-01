Жители Салехарда воспылали любовью к мэру Кононенко перед выборами

Власти Ямала опубликовали рейтинг эффективности работы мэров по итогам 2018 года. Самым неэффективным оказался Тазовский район, где в 2018 году сменился глава. На место оскандалившегося Александра Иванова пришел Василий Паршаков. Годом ранее, в 2017 году, аутсайдером общей таблицы был Губкинский.

Самым эффективным муниципалитетом в 2018 году ожидаемо назвали Ямальский район, где расположены перспективные месторождения и открываются новые центры добычи и переработки. Его возглавляет Андрей Кугаевский.

Внезапно стал эффективным сити-менеджер Салехарда Иван Кононенко, у которого истек срок полномочий. Кроме того, его в 2018 году начали любить жители. Еще годом ранее, по итогам 2017 года, удовлетворенность его работой была низкой. В 2018 году она выросла на 18 пунктов.

Авторы доклада в числе позитивных достижений столицы Ямала отметили успешную работу компании «Ямальский картофель», выросшую среднюю зарплату (до 104 тыс. рублей). А также то, что в столице Ямала нет выпускников, которые не получили аттестат. Также по итогам 2018 года в Салехарде растет доля людей, которые занимаются спортом. Правда, есть аварийные объекты культурного наследия – «Здание Обдорского музея, 1906 г.» и «Здание театра 501-й стройки, сер. ХХ в.». Также составители доклада отметили, что в Салехарде быстро строят жилье. Правда, напомним, с вводимыми домами есть серьезные проблемы.

При этом два детских сада города попали в число худших учреждений округа по итогам независимой оценки в Сети.

В Ноябрьске, где осенью также будет назначен мэр, не все хорошо в сельском хозяйстве. МУП СХК «Ноябрьский» по итогам 2018 является убыточным. В число негативных итогов 2018 года можно отнести тот факт, что в Ноябрьске есть аварийные школы. В городе растет число учеников, которые занимаются во вторую и третью смену.

Вместе с этим все неплохо со спортом. Более того, в Ноябрьске – лучшая ситуация по переселению из ветхого жилья. Правда, это не заставило жителей города проникнуться симпатией к мэру Алексею Романову. Его любят на Ямале меньше всех градоначальников.

Пока официальных данных о том, будут ли участвовать г-н Кононенко и г-н Романов в конкурсах на пост глав, нет. Но в паблике уже активно обсуждаются сменщики Ивана Кононенко, личность которого и манера управления вопринимается неоднозначно.

Салехард, Тазовский район, Губкинский, служба информации

Салехард, Тазовский район, Губкинский. Другие новости 01.10.19

Скандальный экс-заместитель губернатора Ямала заявил, что ему было скучно в правительстве. / Молодой ямальский чиновник официально назначен заместителем губернатора в другом регионе. / В Новом Уренгое осудили выходца с Кавказа за поножовщину в торговом центре. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»