Глава Губкинского, у которого хотят отобрать права за нетрезвое вождение, подал в отставку

Глава Губкинского Серей Бурдыгин всё-таки написал заявление о досрочном сложении полномочий после того, как стало известно о судебном разбирательстве по поводу лишения его прав. Теперь дума должна назначить конкурс на пост градоначальника.

Автомобиль под управлением мэра ямальского города был остановлен сотрудниками ДПС, г-на Бурдыгина попросили пройти медосвидетельствование. Анализ показал, что он находится в нетрезвом состоянии. Суд по решению вопроса о лишении его прав назначен на 3 августа 2018 года. Ранее г-н Бурдыгин в беседе с агентством «Новый День» сообщал, что не намерен уходить с поста до решения суда, поскольку ситуация «неоднозначна». Очевидно, что-то заставило его изменить планы. Понять, что именно, не удалось – он не ответил на звонок.

Собеседник агентства «Новый День», знакомый с ситуацией, пояснил, что теперь дума должна будет назначить новый конкурс. Постановление с решением о досрочном сложении полномочий поступит в аппарат представительного органа, скорее всего, в пятницу, 3 августа. Внеочередное заседание, где назначат конкурс на пост главы, предварительно намечено на 21 августа.

Согласно уставу города, в случае досрочной отставки главы его полномочия временно исполняет первый заместитель главы. Это сейчас Роман Галкин. Напомним, Сергей Бурдыгин получил пост по решению конкурсной комиссии в 2015 году. Прямые выборы в Губкинском были отменены как раз к его назначению. Г-н Бурдыгин является хорошим другом экс-губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина – об этом сам г-н Кобылкин рассказывал ранее. До назначения в Губкинский г-н Бурдыгин занимал пост заместителя главы администрации Салехарда.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 02.08.18

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