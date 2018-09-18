«Это был фарс»: неожиданный кандидат в мэры Губкинского рассказал, зачем идёт во власть

Бывший замглавы Губкинского Сергей Мирончук рассказал, зачем участвует в конкурсе на пост мэра. Он ушёл из администрации в конце 2017 года. Будучи замом, он курировал строительство и архитектуру. В прессе после его отставки появилась версия, что уход связан со срывом сроков возведения детского сада и нового корпуса школы, так как этот вопрос комментировал Дмитрий Кобылкин во время «прямой линии» в декабре 2017 года. Как пояснил экс-чиновник в беседе с агентством «Новый День», он не считает, что это увольнение может негативно повлиять на его дальнейшую карьеру.

– Сергей Сергеевич, зачем вы идёте в мэры?

– Скажу просто: я в этом городе уже тридцать лет. Мне хочется, чтобы Губкинский процветал, хочется работать на благо его жителей.

– Ваша отставка обросла различными версиями. Говорили, что на решение повлиял экс-губернатор Кобылкин, который был недоволен задержкой строительства соцобъектов. Как вы с таким реноме пойдёте во власть?

– На той встрече с губернатором речь шла об объектах, которые строятся не городом, а округом. Это, так скажем, был фарс, который никому был непонятен. Непонятно, с чем было связано моё увольнение. Причину непродления контракта не называли.

– Каковы объективные причины задержки строительства указанных объектов – садика и школы, о которых спросили губернатора на «прямой линии»?

– Выделение финансовых средств на строительство объектов происходило по минимуму. Подрядная организация на эти средства делала работы. Были обещания, что финансы добавят, но как всегда, добавки приходят в конце года. Я сомневаюсь, что какая-то организация успела бы освоить эти деньги за такой короткий период.

– В таком случае, может быть, ваше увольнение – это политическое решение, попытка обновить команду? Вас и сейчас ассоциируют с бывшим мэром города Валерием Лебедевичем, предполагая, что вы будете представлять его интересы в мэрии в случае победы на конкурсе

– Ни в коем случае. Это глупость. Я никогда ни под чьим «колпаком» не был – защищал свои интересы. Мы никогда не были дружны с Лебедевичем, мы просто вместе работали.

– Чем вы сейчас занимаетесь?

– Вожу ребёнка в первый класс. Никакой должности у меня нет, я не работаю.

– Сергей Сергеевич, я не прошу вас оценивать поступок ушедшего в отставку Сергея Бурдыгина. Но давайте представим, что в какой-то непростой, возможно, аналогичной ситуации оказались вы. Как думаете, мэр должен сделать заявление как публичный политик или в момент написания заявления об отставке пропадает и необходимость что-то объяснять?

– Для меня новость об отставке главы стала неожиданностью, я узнал о ней из Интернета. Комментировать решение главы я не могу. Если говорить обо мне, я бы, скорее всего, сделал какое-то публичное заявление, поблагодарил людей за работу.

– Продолжая тему публичности: сейчас модно вести блоги, губернатор требует выходить в соцсети. Как вы к этому относитесь?

– В целом нормально. Я участвую в определённых группах, но со своей страницы я не инициирую обсуждение городских проблем, это моё личное пространство. Есть определённый круг людей, с которыми я общаюсь, но речь не идёт о публичных комментариях.

– Вы работали на значимом посту, наверняка знаете, как устроена вертикаль власти в регионе. Вы согласовывали своё участие в конкурсе на пост главы с администрацией округа?

– Ни с кем ничего не обсуждал, подал документы в комиссию.

– Вы рассчитываете на победу или на преференции? Иногда говорят, что для «несогласованных» кандидатов участие в выборах – это просто торг

– Я сейчас подал документы на главу города – в этом и состоит моя цель.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 18.09.18

В Тарко-Салинской больнице нашли антисанитарию. / На пост мэра Губкинского есть уже четыре претендента. / Власти Ямала ответили на вопрос о Фонде, где «пропали» 400 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»