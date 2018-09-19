Конкурс на пост мэра Губкинского пользуется популярностью

В комиссию по отбору кандидатов на пост мэра в Губкинском заявился ещё один человек. Это бывший глава муниципального учреждения «Управление организации строительства» Илья Миклин. Об этом агентству «Новый День» сообщили в комиссии 19 сентября 2018 года.

Обнолвено в 16:55. Как сообщил Илья Миклин в беседе с агентством «Новый День», он ушёл с поста «УОС» по собственному желанию летом 2017 года. «Никаких претензий к моей работе никто не высказывал. Это было моё решение», – сказал кандидат. Он также пояснил, что в городе его хорошо знают прежде всего как управленца. «Если бы были прямые выборы, думаю, я мог бы рассчитывать на поддержку не только бывших коллег, но и населения. Жители Губкинского хотят перемен, это видно. Не все довольны тем, как в последнее время развивался город. Поэтому, полагаю, комиссия не будет идти по пути простого назначения «варяга» или утверждения кандидатуры, которую «посоветуют», – сказал г-н Миклин. Он добавил, что движет им не желание продвинуться по карьерной лестнице, а желание сделать город, в котором он прожил 18 лет, лучше.

Конкурс на пост главы Губкинского пройдёт 28 сентября 2018 года. Документы от соискателей принимают до 26 сентября.

Накануне стало известно о четырёх кандидатах. Это экс-заместитель главы города Сергей Мирончук, который прокомментировал своё выдвижение в беседе с агентством «Новый День». А также глава промышленного парка «Старт» в Губкинском, депутат гордумы Оксана Молокоедова. Третий кандидат – представитель партии «Коммунисты России», директор ООО «Севердорстрой» Алексей Колесников. Кроме того, документы подал представитель компании «РН-Бурение» Андрей Помозов. Он сообщил в беседе с агентством, что участие в конкурсе для него – шаг самосовершенствования, а не смена места работы. «Хочу поменять к лучшему наш город, ситуацию в городе! Настоящая работа дала мне много опыта, навыков, уверенности в своих силах», заключил соискатель.

Конкурс на пост главы Губкинского пришлось проводить в связи с незапланированной отставкой экс-мэра Сергея Бурдыгина. Он сложил полномочия в связи с появлением информации в прессе о том, что он был остановлен за рулём нетрезвым.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 19.09.18

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