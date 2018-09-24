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Понедельник, 24 сентября 2018, 18:17 мск

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На пост главы Губкинского претендует бывший прокурор

Фото Pixabay

На пост мэра Губкинского появился еще один претендент. Документы в комиссию подал бывший зампрокурора Губкинского, экс-прокурор Приуральского района, а теперь адвокат Иван Баландин. «Я работал прокурором, хорошо знаю все проблемы города, чувствую в себе силы и возможности изменить его к лучшему», – сказал «Новому Дню» Иван Баландин.

Таким образом, на сегодняшний день есть шесть кандидатов. Это бывший глава муниципального учреждения «Управление организации строительства» Илья Миклин, экс-заместитель главы города Сергей Мирончук, глава промышленного парка «Старт» в Губкинском, депутат гордумы Оксана Молокоедова, представитель партии «Коммунисты России», директор ООО «Севердорстрой» Алексей Колесников и представитель компании «РН-Бурение» Андрей Помозов.

Ранее ожидалось, что на пост главы города будет претендовать и.о. мэра Роман Галкин. Однако он до сих пор не принял решение о выдвижении своей кандидатуры, хотя до окончания приема документов остался по сути один день.

Напомним, конкурс на пост главы Губкинского проводится в связи с досрочной отставкой экс-мэра Сергея Бурдыгина. Он управлял автомобилем в нетрезвом виде и был остановлен полицией. Информация о ЧП просочилась в прессу, после чего Бурдыгин уволился.

Новый День: На пост главы Губкинского претендует бывший прокурор

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