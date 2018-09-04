Само не рассосётся: глава Ямала прокомментировал отставку двух мэров

Врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов прокомментировал отставку двух глав – мэра Губкинского Сергея Бурдыгина и главы Тазовского района Александра Иванова. Он сообщил, что были люди, которые предлагали не принимать в отношении этих чиновников жёстких решений. Однако г-н Артюхов посчитал, что это не возможно, так как уже создан негативный фон и люди будут это обсуждать. Его цитата опубликована журналистом Юрием Кукевичем 4 сентября 2018 года. Г-н Кукевич презентовал авторскую программу, первым интервью в ней стала беседа с Артюховым.

«За эти сто дней приходилось принимать не самые приятные решения. Несколько глав у нас ушло в отставку. И всё это было сопряжено с определённым фоном и определёнными причинами. Кто-то мне даже говорил, что, может быть, не надо таких шагов. Пускай, что называется, рассосётся, само собой сойдёт. Но видно запрос людей на другое. И, если есть негативный фонд, то от представителя власти ожидания максимальные. На то ты и глава, высокое должностное лицо, чтобы в своём поведении, даже за пределами рабочего времени, не быть негативным примером», – сказал врио губернатора Ямала.

«Надеюсь, все уже поняли, что надо внимательно следить за своими поступками и действиями», – заключил глава округа.

Александр Иванов вынужден был уйти в отставку. Его подозревают в подстрекательстве к превышению должностных полномочий и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Он попросил начальника отдела полиции района Никиту Дубинко передать судимому за коррупцию главе МУП Тазовского района дорожно-транспортное предприятие Мисиру Исмаилову алкоголь и продукты в ИВС. А также выпивал с подследственным. Сергей Бурдыгин, хороший друг экс-губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина, был остановлен за рулём в нетрезвом состоянии. Его лишили прав. Ему также пришлось досрочно сложить полномочия, когда об этом стало известно.

Салехард, служба информации

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