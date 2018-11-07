Появились подробности дела экс-главы Губкинского: на чём ехал и насколько был пьян

Стали известны подробности задержания экс-главы Губкинского Сергея Бурдыгина в нетрезвом виде за рулём. В распоряжении агентства «Новый День» появилось решение суда, согласно которому экс-мэр лишён прав на полтора года, кроме того, ему назначен штраф в 30 тыс. рублей.

Согласно материалам суда, которые есть в распоряжении агентства, ЧП произошло 30 июня 2018 года, в субботу. Тогда как известно о нём стало лишь 31 июля, после совета глав.

Машину под управлением г-на Бурдыгина остановили в 9 часов на 469 км автодороги Сургут-Салехард. Он управлял «буханкой» УАЗ 390995. Остановившие его инспекторы заметили, что у мэра есть запах изо рта, чиновника отправили на медосвидетельствование. «В выдыхаемом Бурдыгиным воздухе содержались пары этанола в концентрации – 0,520 мг/л. С результатами освидетельствования он был согласен», – говорится в решении суда.

Любопытно, что в зале заседаний экс-глава города признал вину и сообщил, что сожалеет о случившемся. Об этом сказано в решении по его делу и это стало смягчающим обстоятельством.

Напомним, суд состоялся 3 августа 2018 года. Заявление с просьбой об отставке г-н Бурдыгин написал за день, 2 августа 2018 года. А несколькими днями ранее, 31 июля 2018 года, в беседе с агентством «Новый День» глава Губкинского не подтверждал свою вину, заявив, что «не всё так однозначно».

Любопытно, что по данным агентства «URA.RU», губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вызвал главу Губкинского на беседу спустя месяц после инцидента на дороге. С 30 июня по 30 июля ничего не было известно о том, что г-н Бурдыгин ездит за рулём нетрезвым. Неясно, разговаривал ли врио губернатора с Бурдыгиным в этот период или предпочёл подождать. Г-н Бурдыгин был назначен на пост главы ещё прежним губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным (ныне министр природных ресурсов), который явдляется его однокурсником.

После досрочной отставки администратора в Губкинском под контролем чиновников из округа прошло назначение главы – новым мэром стал представитель «Роснефти» Андрей Гаранин.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 07.11.18

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