В Губкинском отложили решение по выборам нового главы

С 21 августа 2018 года врио главы Губкинского назначен первый заместитель мэра Роман Галкин. 20 августа был последний рабочий день Сергея Бурдыгина, который в начале августа написал заявление о досрочном сложении полномочий. Поводом для отставки, напомним, послужило появление в СМИ информации о том, что он был остановлен в нетрезвом виде за рулём. 3 августа было заседание суда, который назначил главе города административное наказание в связи с управлением транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Ранее планировалось, что во вторник, 21 августа, состоится заседание городской думы, на котором назначат конкурс по выборам главы города. Однако сроки сдвинулись. Как сообщил заместитель главы города Евгений Кузнецов в беседе с агентством «Новый День», конкурс должны назначить в течение ближайших 20 дней, дата пока не определена. Возможно, это будет начало сентября. Решение будет принято на внеочередном заседании Гордумы. Г-н Кузнецов подчеркнул, что на пост главы будет не менее двух кандидатов – это закреплено поправками в законодательство.

Процедура такова: претенденты заявляют о себе. Комиссия, которая наполовину состоит из окружных чиновников, рассматривает заявления, даёт рекомендации и потом депутаты гордумы голосуют. Не исключено, что врио главы города Роман Галкин примет участие в конкурсе. Получить его комментарии пока не удалось, телефон не отвечает.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 20.08.18

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