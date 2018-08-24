Замглавы Губкинского прокомментировал участие в конкурсе на пост мэра

Заседание гордумы Губкинского, на котором объявят конкурс на пост главы города, назначили на 6 сентября 2018 года. Об этом говорится в материалах органа. Конкурс объявляют в связи с досрочным сложением полномочий бывшего главы Сергея Бурдыгина. Он 2 августа 2018 года написал заявление об отставке после того, как в прессу попала информация о его неблаговидном поступке.

Обязанности главы Губкинского сейчас исполняет первый зам Роман Галкин. Пару дней назад, отвечая на вопрос агентства «Новый День», он сообщил, что ещё не решил, будет ли участвовать в конкурсе на пост мэра. По политической традиции региона, ключевой кандидат должен быть согласован с окружной властью. Более того, представители администрации Ямала официально входят в состав конкурсной комиссии по назначению главы города Губкинского. Она состоит из шести человек. Роман Галкин предположил: «Если я приму положительное решение, то, скорее всего, это будет середина, а то и конец срока сбора заявок от кандидатов». Напомним, он ранее работал руководителем Ростехнадзора по ЯНАО, возглавлял департамент энергетики и ЖКХ ЯНАО, был замглавы администрации Лабытнанги.

Напомним, экс-мэр Сергей Бурдыгин был остановлен сотрудниками ДПС в состоянии алкогольного опьянения. Суд 3 августа 2018 года подтвердил его вину и назначил ему наказание. 20 августа стал последним рабочим днём мэра – с момента написания заявления и до этого дня он находился в отпуске. Бурдыгин так не дал публичные комментарии относительно неприятной истории и своей отставки. Хотя сначала говорил, что в ситуации не всё однозначно.

Прямые выборы в Губкинском отменили в 2015 году. С тех пор главу назначают через конкурс – сначала документы претендентов изучает комиссия, потом дума голосует за рекомендованного кандидата.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 23.08.18

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