Глава Губкинского: я жду суда и в отставку не собираюсь

Глава города Губкинского Сергей Бурдыгин может быть лишён прав из-за вождения в нетрезвом виде. Если это случится, он рискует уйти со своего поста. Информация о ЧП появилась в СМИ во вторник, 31 июля 2018 года.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль под управлением г-на Бурдыгина некоторе время назад, градоначальника попросили пройти медосвидетельствование. Вскоре должен состояться суд, который рассмотрит материалы этого инцидента и примет решение о виновности или невиновности градоначальника. Сам г-н Бурдыгин не назвал дату суда. Но предположил, что он может вынести решение в его пользу. «Ситуация неоднозначная. До решения суда я не хотел бы озвучивать детали происшествия и свои аргументы», – сказал в беседе с агентством «Новый День» г-н Бурдыгин.

Обновлено в 18:52. Согласно материалам суда, заседание назначена на 3 августа 2018 года. Состав правонарушения: управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Сергей Бурдыгин в беседе с агентством также прокомментировал информацию, которая появилась сразу в двух информационных агентствах: «Знак.ком» и «УРА.РУ», о том, что врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов объявил ему выговор за неподобающее поведение после совета глав, который спрошёл в Салехарде накануне, 30 июля 2018 года. «Глав периодически за что-то критикуют или ругают. Я такой же человек как и все, ко мне тоже могут быть претензии», – заметил глава Губкинского. Он также добавил, что не собирается уходить в отставку до решения суда.

В Губкинском Сергей Бурдыгин появится только в среду, 1 августа, сейчас же глава города находится в командировке.

Он известен как хороший друг экс-губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина. После своего назначения на пост министра природных ресурсов экс-губернатор Ямала вспоминал о Сергее Бурдыгине. «Вместе уехали из Грозного ─ Сергей Бурдыгин, Егор Горшков и я. Учились в Уфе, потом работали в Геленджике. Нас так и называли ─ «три угла». Бурдыгин был назначен на пост главы Губкинского в 2015 году, после смещения бывшего градоначальника Валерия Лебедевича.

В Губкинском новость о том, что Сергей Бурдыгин подозревается в вождении внетрезвом виде и получил выговор врио губернатора, вызвала резонанс. Один из собеседникв агентства «Новый День» в мэрии пояснил, что у окружной власти были вопросы к градоначальнику. Более того, были и те, кто недовлен его работой на посту главы, и политические оппоненты.

Губкинский, служба информации

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