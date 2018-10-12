Губернатор Ямала попросил нового мэра Губкинского позаботиться об уровне жизни горожан

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с новым мэром Губкинского Андреем Гараниным, сообщается в пятницу, 12 октября, на сайте правительства округа. Г-н Гаранин получил назначение по итогам конкурса 28 сентября 2018 года. Он сменил на этом месте ушедшего в досрочную отставку Сергея Бурдыгина.

Г-н Артюхов выразил уверенность в том, что у города налажены отношения с градообразующим предприятием («Пурнефтегаз», «Роснефть»). «Необходимо помогать ему (Губкинскому – прим.ред) развиваться, тем более, что у муниципалитета действительно большой потенциал. Значимо и то, что уже налажены добрые отношения с градообразующим предприятием», – отметил Дмитрий Артюхов.

Как сообщается в релизе правительства Ямала, приоритетной задачей для местных чиновников остаётся работа по благоустройству и повышению уровня жизни горожан. В плане развития уже есть меры по совершенствованию городской и социальной инфраструктуры.

Андрей Гаранин c 2006 года работал на химическом заводе «Татазот», затем перешёл на работу в ООО «РН-Пурнефтегаз», став оператором технологических установок. В период с 2006 по 2018 годы прошёл на предприятии все ступени карьерного роста – от мастера до заместителя гендиректора.

Губкинский, служба информации

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