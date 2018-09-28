В Губкинском назначен новый мэр

В Губкинском выбран новый глава города – им стал заместитель руководителя компании «Пурнефтегаз» Андрей Гаранин. Такое решение приняли депутаты горосдкой думы на заседании 28 сентября 2018 года. Всего было два кандидата – их фамилии ранее определила конкурсная комиссия. Конкурентом г-на Гаранина был замдиректора четвёртой школы Сергей Горинов. Об этом агентству «Новый День» сообщили в самой комиссии.

Андрея Гаранина изначально называли основным кандидатом, согласованным окружной властью. Напомним, претендентов на пост главы отбирали шесть человек: трое – это представители окружной власти, и ещё трое – представители от муниципалитета. Это вице-спикер заксобрания Ямала Виктор Казарин, замгубернатора Ямала Александр Мажаров, глава губкинской думы Тамара Полякова, депутат Сергей Коляда, представитель общественной палаты города Оксана Оборовская, председатель ветеранской организации Раиса Зоткина. заседание комиссии таже состоялось 28 сентября 2018 года.

В последние дни приёма заявок с конкурса добровольно снялились три кандидата. Один из них на условиях анонимности сообщил в беседе с агентством «Новый день», что не захотел стать статистом в конкурсе, где заранее известен победитель.

В Гукбинском несколько лет назад решением окружной власти отменены прямые выборы мэра. Сейчас градоначальник назначается по итогам конкурса: сначала конкурсная комиссия отбирает претендентов, отсеивая кандидатов, которые не кажутся ей достойными, затем за одну из предложенных членами комиссии фамилий голосуют депутаты. Пост мэра стал вакантен после того, как в досрочную отставку ушёл экс-руководитель Сергей Бурдыгин. Он был останолвен пьяным за рулём. Информация об этом попала в прессу. Никаких публичный заявлений и извинений Бурдыгин не сделал, просто написал заявление и не вышел на работу.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 28.09.18

На Ямале младенческая смертность выше, чем на Урале и в России. / На Ямале отец, у которого изымали ребёнка, напал на специалиста опеки. / Тюмень отдаст Югре почти все дополнительные деньги из «Сотрудничества». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»