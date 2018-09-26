С выборов мэра Губкинского бегут кандидаты

Третий претендент снял свою кандидатуру с конкурса по отбору кандидатов на пост главы Губкинского. Это экс-заместитель главы города Сергей Мирончук. О том, что и он отказался от участия в конкурсе, «Новому Дню» сказали в конкурсной комиссии. Получить комментарии самого г-на Мирончука пока не удалось.

Ранее от участия в конкурсе отказалась Оксана Молокоедова и Илья Миклин. Основным кандидатом считается Андрей Гаранин из «Пурнефтегаза». Не исключено, что кандидаты снимают свои кандидатуры, чтобы не быть статистами – об этом сказал один из наблюдателей в беседе с агентством «Новый День».

В Губкинском отменены прямые выборы после отставки Валерия Лебедевича. Теперь мэра назначают через конкурс. Сначала кандидатов отбирает комиссия, в которую в этот раз входит замгубернатора Ямала Александр Мажаров. После этого депутаты городской думы голосуют за тех кандидатов, которых рекомендует комиссия. Конкурс пройдёт 28 сентября.

Пост градоначальника стал вакантен в связи с досрочной отставкой экс-мэра Сергея Бурдыгина, который был остановлен пьяным за рулём. Информация об этом появилась в прессе, его лишили прав.

Губкинский, служба информации

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