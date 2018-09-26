Второй кандидат передумал становиться мэром Губкинского

Ещё один кандидат на пост мэра Губкинского снял свою кандидатуру и забрал документы из конкурсной комиссии. Это Илья Миклин – бывший глава муниципального учреждения «Управление организации строительства». О своём решении г-н Миклин рассказал агентству «Новый День».

Ранее документы забрала из комиссии другой кандидат – Оксана Молокоедова, директор технопарка «Старт», депутат городской думы. Она заявила, что желает поддержать кандидатуру Андрея Гаранина из «Пурнефтегаза».

В среду, 26 сентября, последний день приёма документов от желающих занять пост мэра. 28 сентября состоится конкурс. По его итогам комиссия даст рекомендации депутатам, которые и проголосуют за одного из кандидатов.

Мэром Губкинского также пожелали стать депутат Алексей Колесников, экс-заместитель главы Сергей Мирончук, бывший прокурор Приуральского района Иван Баландин, заместитель гендиректора «РН-Бурение» Андрей Помозов.

Губкинский, служба информации

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