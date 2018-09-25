В Губкинском один из кандидатов забрал документы с конкурса на пост мэра

Один из кандидатов на пост главы Губкинского снял кандидатуру с конкурса. Это глава технопарка «Старт» Оксана Молокоедова. Об этом сообщила сама г-жа Молокоедова в беседе с агентством «Новый День». «Я написала заявление на отзыв документов, снимаю свою кандидатуру, чтобы поддержать кандидата, который заявился сегодня – Андрей Гаранин. Наши программы похожи. Я пока останусь работать в думе, где занимаю пост главы комитета по бюджету», – рассказала депутат. Она также добавила, что считает, будет лучше, если пост мэра займёт мужчина.

Андрей Гаранин, замглавы «Пурнефтегаз», выдвинул свою кандидатуру утром 25 сентября, в последний день подачи документов. Собеседник агентства называет его основным кандидатом на пост мэра.

Также кандидатами стали бывший прокурор Андрей Баландин, экс-глава муниципального учреждения «Управление организации строительства» Илья Миклин, экс-заместитель главы города Сергей Мирончук. А также представитель партии «Коммунисты России» – директор ООО «Севердорстрой» Алексей Колесников. В конкурсе на пост мэра, кроме того, намерен участвовать представитель компании «РН-Бурение» Андрей Помозов.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 25.09.18

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