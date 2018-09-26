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Среда, 26 сентября 2018, 11:28 мск

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В Губкинском в мэры двинулся даже сотрудник школы

фото – официальный сайт Губкинского

В Губкинском по данным на утро 26 сентября 2018 года семь претендентов на пост градоначальника. В числе новых фамилий – замдиректора четвёртой школы Сергей Горинов. Об этом агентству «Новый День» сообщили в конкурсной комиссии.

Основным кандидатом считается производственник – заместитель гендиректора «РН-Пурнефтегаз» Андрей Гаранин. Вместе с ним своё желание стать мэром города озвучили бывший прокурор Приуральского района Иван Баландин, два бывших муниципальных служащих администрации Губкинского – экс-директор «Управления организации строительства» Илья Миклин, экс-заместитель главы администрации Сергей Мирончук. Ещё двое кандидатов – заместитель гендиректора «РН-Бурение» Андрей Помозов и директор компании «Севердорстрой» Алексей Колесников. Сняла свою кандидатуру Оксана Молокоедова, которая накануне рассказала агентству, что будет поддерживать г-на Гаранина.

Действующий исполняющий обязанности главы Роман Галкин, очевидно, не был утверждён в качестве кандидатуры на пост и не стал подавать документы.

Сам конкурс состоится 28 сентября 2018 года. Комиссия состоит из шести человек. В кнеё вошли: от округа – вице-спикер заксобрания Ямала Виктор Казарин, замгубернатора Ямала Александр Мажаров, глава губкинской думы Тамара Полякова. От муниципалитета депутат Сергей Коляда, представитель общественной палаты города Оксана Оборовская, председатель ветеранской организации Раиса Зоткина.

Губкинский, служба информации

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