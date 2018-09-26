В Губкинском в мэры двинулся даже сотрудник школы

В Губкинском по данным на утро 26 сентября 2018 года семь претендентов на пост градоначальника. В числе новых фамилий – замдиректора четвёртой школы Сергей Горинов. Об этом агентству «Новый День» сообщили в конкурсной комиссии.

Основным кандидатом считается производственник – заместитель гендиректора «РН-Пурнефтегаз» Андрей Гаранин. Вместе с ним своё желание стать мэром города озвучили бывший прокурор Приуральского района Иван Баландин, два бывших муниципальных служащих администрации Губкинского – экс-директор «Управления организации строительства» Илья Миклин, экс-заместитель главы администрации Сергей Мирончук. Ещё двое кандидатов – заместитель гендиректора «РН-Бурение» Андрей Помозов и директор компании «Севердорстрой» Алексей Колесников. Сняла свою кандидатуру Оксана Молокоедова, которая накануне рассказала агентству, что будет поддерживать г-на Гаранина.

Действующий исполняющий обязанности главы Роман Галкин, очевидно, не был утверждён в качестве кандидатуры на пост и не стал подавать документы.

Сам конкурс состоится 28 сентября 2018 года. Комиссия состоит из шести человек. В кнеё вошли: от округа – вице-спикер заксобрания Ямала Виктор Казарин, замгубернатора Ямала Александр Мажаров, глава губкинской думы Тамара Полякова. От муниципалитета – депутат Сергей Коляда, представитель общественной палаты города Оксана Оборовская, председатель ветеранской организации Раиса Зоткина.

Губкинский, служба информации

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