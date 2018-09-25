Руководитель из «Пурнефтегаза» претендует на пост мэра Губкинского

Заместитель гендиректора ООО «РН-Пурнефтегаз» Андрей Гаранин подал документы для участия в конкурсе на пост мэра Губкинского. Об этом агентству «Новый День» сообщили в конкурсной комиссии 25 сентября 2018 года.

Это седьмой претендент. Он заявился в последний день подачи документов. Собеседник агентства называет его основным кандидатом на пост мэра.

Накануне свою кандидатуру выдвинул бывший прокурор Приуральского района (работал также в Губкинской прокуратуре) Иван Баландин. В числе кандидатов – бывший глава муниципального учреждения «Управление организации строительства» Илья Миклин, экс-заместитель главы города Сергей Мирончук. Руководитель технопарка «Старт» в Губкинском Оксана Молокоедова. А также представитель партии «Коммунисты России» – директор ООО «Севердорстрой» Алексей Колесников. В конкурсе на пост мэра, кроме того, намерен участвовать представитель компании «РН-Бурение» Андрей Помозов.

Пост мэра стал вакантен после того, как досрочно подал в отставку Сергей Бурдыгин. Его остановили за рулём нетрезвым и эта информация попала в прессу. Ему пришлось уйти с поста.

фото – Общественная палата Губкинского. Андрей Гаранин

Губкинский, служба информации

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