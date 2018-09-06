Выбор мэра Губкинского доверили замгубернатора Мажарову

Конкурс на пост главы Губкинского пройдёт 28 сентября 2018 года. Его в четверг, 6 сентября, объявили на заседании городской думы. Конкурс проводится в связи с досрочной отставкой экс-мэра Сергея Бурдыгина. Он был остановлен за рулём в нетрезвом виде и в августе 2018 года лишён прав.

Поскольку всенародные выборы мэра в Губкинском отменены в 2015 году, кандидатов на пост главы отбирает специальная комиссия, в которую входят представители местной и окружной власти. Приём заявлений от кандидатов стартует 7 сентября и закончится 26 сентября. В комиссию конкурса вошли: от округа – вице-спикер заксобрания Ямала Виктор Казарин и замгубернатора Ямала Александр Мажаров, от муниципалитета – глава губкинской думы Тамара Полякова, депутат Сергей Коляда, представитель общественной палаты города Оксана Оборовская, председатель ветеранской организации Раиса Зоткина.

Процедура конкурса такова: сначала комиссия изучает документы претендентов, подавших свои заявки. Затем проводит с ними собеседование, слушает программу кандидатов, желающих занять место мэра. После чего комиссия регистрирует не менее двух участников конкурса. Далее фамилии участников вносят в гордуму. Депутаты голосуют, выбирая одного из них.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 06.09.18

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