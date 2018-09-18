На пост мэра Губкинского есть уже четыре претендента

В Губкинском четыре человека подали документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы города. Первый кандидат – экс-заместитель главы города Сергей Мирончук, который, по неофициальной информации, лишился поста из-за скандала с проблемными недостроенными школами. Второй – глава промышленного парка «Старт» в Губкинском, депутат гордумы Оксана Молокоедова. Третий – представитель партии «Коммунисты России», директор ООО «Севердорстрой», также депутат городской думы Алексей Колесников. Кроме того, документы подал представитель компании «РН-Бурение» Андрей Помозов. Об этом агентству «Новый День» сообщил представитель конкурсной комиссии.

Экс-мэр Губкинского Сергей Бурдыгин ушёл в досрочную отставку после того, как в прессу попала информация о его неблаговидном поступке – он был остановлен пьяным за рулём автомобиля. Суд по лишению прав Сергея Бурдыгина состоялся 3 августа 2018 года. После его отставки полномочия главы исполнял заместитель Роман Галкин. Последний уклонился от ответа на вопрос, будет ли участвовать в конкурсе на пост мэра города в августе 2018 года.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 18.09.18

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