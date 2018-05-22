На Ямале ждут отставку главы, который выпивал с заключенным в ИВС

Следователи разъяснили, какую меру пресечения выбрали для главы Тазовского района Александра Иванова. По первоначальным данным агентства «Новый День», речь шла о домашнем аресте. Однако в следственном управлении СК Ямала сообщили, что в отношении Александра Иванова действует запрет определённых действий и его нельзя назвать полноценным домашним арестом. Так, Иванову нельзя покидать место жительства с 19 часов до 8 часов, общаться со свидетелями по уголовному делу, использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Собсесденики агентства в окружной администрации не исключают, что Александр Иванов досрочно сложит с себя полномочия. Пока заявления от него не было.

Главу района Александра Иванова подозревают в подстрекательстве к превышению должностных полномочий и воспрепятствование осуществлению правосудия. Он попросил начальника отдела полиции района Никиту Дубинко передать судимому за коррупцию главе МУП Тазовского района дорожно-транспортное предприятие Масиру Исмаилову алкоголь и продукты в ИВС. А затем и вовсе попросил вывести Исмаилова из изолятора. Когда полицейский Дубинко это сделал, Иванов и Исмаилов начали вести беседы в автомобиле начальника полиции и в его кабинете. Более того, они вместе распивали алкоголь. Начальник отдела полиции района Никита Дубинко также является фигурантом дела и подозревается в превышении полномочий. Сам Масир Исмаилов был через несколько дней осужден. Ему назначили условное наказание.

Александр Иванов работает в администрации Тазовского района с 2000 года. Район он возглавил в 2010 году. В 2015 году он был выбран на второй срок. За этот период жители муниципалитета неоднократно жаловались на положение дел в районе. Большой резонанс вызвало обращение сотрудников Гыданской школы-интерната с открытым письмом о том, что в учреждении ученики избивают педагогов, не хватает элементарных вещей для гигиены. Проводилась масштабная проверка. Нашли нарушения и в госзакупках, и в работе школы-интерната. Кроме того, прокуратура находила нарушения и в муниципальных контрактах Тазовского района на отлов собак – средства платили за невыполненные работы. Более того, прокуратура вносила представление главе района Александру Иванову в 2016 году из-за того, что он незаконно предоставил квартиру председателю районной думы Михаилу Сытнику.

Тазовский, служба информации

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