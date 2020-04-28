Дело экс-главы Тазовского района хотят передать в суд

На Ямале снова заговорили про одиозное уголовное дело бывшего главы Тазовского района Александра Иванова. Материалы расследования, по данным источника агентства «Новый День», находятся в прокуратуре района – следствие, по неофициальным данным, передало их для утверждения обвинительного приговора. «Это уже вторая попытка довести дело до суда – после первой оно вернулось на доследование», – утверждает инсайдер.

Глава Тазовского района Александр Иванов стал фигурантом уголовного дела в 2018 году. Его подозревали в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Фабула дела весьма любопытна. Иванов, по версии следствия, был в приятельских отношениях с подследственным на тот момент Мисиром Исмаиловым (бывший глава местного МУП) и пожелал навестить друга в СИЗО. Два года назад, в мае 2018 года, с помощью экс-начальника райотдела полиции Никиты Дубинко встреча произошла. Друзьям даже удалось выпить вместе. В течение почти двух лет о деле ничего не было известно.

Дело уже пытались передать в суд, следователи заявляли о завершении расследования и передавали его в окружную прокуратуру. Однако заключение окружная прокуратура не дала. По словам источника, надзорная инстанция посчитала, что доказательств вины недостаточно. Дело, по неофициальным данным агентства, даже дошло до Генпрокуратуры. Правда, и там обвинение не поддержали. «Теперь же материалы решили все-таки утвердить и передать в суд через районного прокурора Алексея Кугаевского», – рассказал собеседник, знакомый с расследованием.

Получить комментарии в СУ СК пока не удалось.

Тазовский, Наталья Ефремова

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