Срочно! Глава района на Ямале заключен под арест

Глава Тазовского района ЯНАО Александр Иванов и начальник отделения полиции по Тазовскому району Никита Дубинко заключены под домашний арест.

Иванов, по данным агентства «Новый День», подозревается в подстрекательстве. По версии следствия, он подбивал Дубинко превысить полномочия.

Они накануне суда вывели из ИВС местного депутата, который в тот момент был подсудимым – его обвиняли в коррупции. А затем депутат и глава вместе пили.

Следователи официально прокомментировали информацию о том, что глава Тазовского района Александр Иванов стал фигурантом расследования. Как сообщили агентству «Новый день» в следственном управлении СК Ямала, уголовное дело возбуждено руководителем ведомства Андреем Егоровым. Квалификация дела – подстрекательство к превышению должностных полномочий, кроме того, Иванов подозревается в воспрепятствовании осуществлению правосудия. Начальник отдела полиции, который также является фигурантом этого дела, Никита Дубинко подозревается в превышении должностных полномочий и также в воспрепятствовании осуществлению правосудия.

В деле фигурируют ещё один известный в Тазовском районе человек – это осужденный за коррупцию бывший депутат и глава МУП дорожно-транспортного предприятия Тазовского района – Мисир Исмаилов. По версии следствия, глава Александр Иванов был свидетелем по этому уголовному делу. Напомним вкратце: он заключил контракт с фирмой, которая должна была поставить запчасти для машин МУП. Но вместо этого подрядчик просто передал деньги обратно Исмаилову.

В праздничный день 9 мая 2018 года глава района попросил передать подсудимому Исмаилову продукты питания и спиртное в изолятор, где тот содержался. Начальник полиции, поручил подчиненным это сделать, сообщили агентству в СУ СК Ямала.

Кроме того, в этот же праздничный день поздно вечером, около 11 часов, Александр Иванов склонил начальника полиции накануне судебного заседания устроить ему личную конфиденциальную встречу с обвиняемым в коррупционном преступлении. В итоге Исмаилова вывели из ИВС. Встреча Исмаилова и Иванова состоялась в автомобиле начальника полиции Дубинко и потом в служебном кабинете высокопоставленного полицейского.

Иванов обещал Исмаилову, что поможет ему избежать заключения под стражу и организует лечение. И это в разгар судебных разбирательств по делу о коррупции в МУП. Кстати, обвинение Исмаилову и его сообщнику – заместителю директора МУПа – озвучили 14 мая 2018 года. Наказание было условным.

В пресс-службе управления МВД Ямала сообщили, что проводят проверку. Если все обвинения подтвердятся, г-н Дубинко будет уволен из органов, сообщили агентству «Новый день». Там добавили, что факт превышения полномочий установили в том числе и с помощью сотрудников собственной безопасности управления МВД.

фото – официальный сайт управления МВД Ямала. Глава отдела МВД по Тазовскому району ЯНАО Никита Дубинко

Тазовский, служба информации

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