На Ямале осудили двух депутатов, похитивших миллионы

На Ямале, в Тазовском районе, осудили двух депутатов. Они занимали руководящие посты в МУП «Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие». С помощью фиктивного контракта на поставку запчастей злоумышленники похитили порядка 7,5 млн рублей. Решение суда было озвучено в понедельник, 14 мая 2018 года, рассказал агентству «Новый день» источник, знакомый с делом.

Первый осужденный – Мисир Исмаилов – возглавлял муниципальное предприятие. Его сообщник – Николай Жолудев – работал на посту заместителя директора МУП. Исмаилов являлся депутатом думы Тазовского района. А Жолудев – собрания депутатов посёлка Тазовский.

Суд признал г-на Исмаилова виновными в присвоении и растрате. Жолудев виновен в пособничестве.

Согласно материалам дела, которые описывает собеседник агентства, преступление было совершено в 2016 году. Для вывода средств злоумышленники заключили договоры на поставку запасных частей для спецтехники с компанией «Альтаир». Общая сумма контрактов составила 7,5 млн рублей. Запчасти поставлять никто не собирался. За деньгами г-н Исмаилов прибыл в Екатеринбург.

Подсудимые согласились с предъявленным обвинением, поэтому судебного разбирательства не было. В 2018 году Исмаилов написал явку с повинной и возместил причинённый ущерб. Жолудев также написал явку с повинной.

Обоим осужденным назначили условный срок в связи со смягчающими обстоятельствами. Исмаилову – три года, Жолудеву – два с половиной года лишения свободы.

Тазовский, служба информации

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